Bestuurder (50) wordt onwel en duwt gaspedaal verder in: twee doden en zwaargewonde in dramatische kop-staartaanrijding die volgt

Delegatie uit Tremelo gaat op reis naar Molokai om voortbe­staan Damiaanmu­se­um te waarborgen

Burgemeester Bert De Wit (CD&V) gaat in oktober met een Tremelose delegatie negen dagen naar Hawaï, meer bepaald Kalaupapa in Molokai, om de banden ginds aan te halen. Dat is nodig om het voortbestaan van het Damiaanmuseum te verzekeren. De meereizende mandatarissen betalen de reis uit eigen zak, maar zeker vier personen reizen wel mee op kosten van de gemeente. De trip kost zo’n 4.000 euro per persoon.