Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg tekenen samenwerkingsovereenkomst met VDAB

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord een van de hefbomen om die ambitie te bereiken. “VDAB wil zo veel mogelijk mensen die vandaag niet-beroepsactief zijn kansen geven om de positieve effecten van werk te ervaren”, zegt provinciaal directeur van VDAB Bjorn Cuyt. “Om die mensen te bereiken, werken we nauw samen met de lokale besturen. Met deze overeenkomst erbij hebben we met 97% van alle steden en gemeenten in de provincie Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst."

De partners hebben samen actiedomeinen en een plan van aanpak vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven: meer inwoners aan het werk, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen in een stimulerend leerklimaat. “Levenslang leren is een onontbeerlijk onderdeel van een duurzaam loopbaanbeleid”, zegt burgemeester van Nijlen Paul Verbeeck (CD&V). “Het gaat dan niet alleen over leren op de schoolbanken, maar ook op de werkvloer. We willen onze bedrijven informeren over de mogelijkheden die er op dat vlak zijn.”

Volledig scherm samenwerkingsovereenkomst VDAB Heist-op-den-Berg, Berlaar, Nijlen © Marc Aerts

Werkzoekenden zonder werk

“Het aantal werkzoekenden zonder werk is in deze regio gestegen met 7,5 procent tegenover februari 2022", zegt Bjorn. “Dat kan deels verklaard worden door een toename van werkzoekenden zonder werk met weinig kennis van het Nederlands door de oorlog in Oekraïne, de vernieuwde samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering en specifiek voor Berlaar de opening van het asielcentrum. Daarom willen de partners met deze samenwerkingsovereenkomst inzetten op het delen van kennis en expertise. Op die manier kunnen ze sneller inspelen op nieuwe uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt.” De lokale besturen ondertekenden de overeenkomst, enkel burgemeester van Berlaar Walter Horemans (CD&V) en schepen van Onderwijs Suzy Put (CD&V) waren afwezig.

Heist werkt!

Een van de concrete acties in het actieplan is Heist werkt!, een inspiratiesessie voor lokale ondernemers. Deze werd op 9 maart voor de tweede keer georganiseerd. “VDAB ontving 2109 vacatures in onze gemeenten op jaarbasis, van februari 2022 tot en met januari 2023", zegt schepen van Economie en Werk in Heist-op-den-Berg Eva Van den Brande. “Vacatures raken moeilijker ingevuld, werkgevers moeten creatief zijn om met de juiste opleiding en ondersteuning ‘de witte raaf’ in elke kandidaat naar boven te halen. Via dit soort sessies willen we de ondernemers uit onze regio graag inspireren.”

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 december 2025.

Volledig scherm Heist werkt! op donderdag 9 maart © Marc Aerts

