Bergchalet van Lentebar Moose brengt gezelligheid en activiteiten naar Bergbos: “Mikken op zowel avonden met volle dansvloer als gezellige namiddagen”

Moons zocht al enkele jaren naar een geschikte locatie voor zijn lentebar en heeft die nu ook gevonden. De chalet kreeg een plaatsje in het stuk bos waar voetballiefhebbers vorig jaar de wedstrijden van het Europees voetbal op groot scherm konden volgen. “Aangezien winterbar Moose een volledig afgesloten ruimte is, hebben we deze keer gekozen voor een nieuwe chalet. De lentezon moet niet alleen voor warmte zorgen op ons terras, maar ook voor extra lichtinval via de panoramische gevel. Het interieur zal deels herkenbaar zijn, maar de houtconstructie en nieuwe indeling zullen toch een verfrissende indruk achterlaten”, deelt Moons mee.

Volledig scherm Jelle Trevels en Jan Moons © Marc Aerts

Activiteiten

De glühwein van de winterbar maakt in het Bergbos plaats voor een sangria met vers fruit. Maar ook voor een tapasbordje kan je bij Lentebar Moose terecht. “Voor jong en oud wordt er gedacht aan de nodige sfeer en ambiance, zowel overdag als ‘s avonds. We mikken niet alleen op de avonden met een volle dansvloer, maar zeker ook op de gezellig drukke namiddagen in de nieuwe chalet en buiten op het lenteterras met uitzicht vanop de Berg. Er staan leuke activiteiten zoals petanque en darts op het programma en je kan van hieruit ook één van onze wandelroutes volgen. Van donderdag tot en met zaterdag komen er telkens deejay’s langs en op zondag is er de Vintage Sunday, een gratis huiskamerconcert met telkens een ander genre. Naast lokale talenten komen ook Esther Sels, Gunther Neefs en Kate Ryan langs.”

Privéfeestjes

Na acht weken Lentebar Moose kan je van 13 tot en met 19 juni afhuren voor locatie voor een privé- of bedrijfsfeest. “Tijdens de wintermaanden stond Winterbar Moose de afgelopen jaren mee aan de wieg als één van de allereerste chalets waar gezelligheid en ambiance hand in hand gaan. In de lente daarentegen, misten we in Heist nog een voorzet naar de zomerperiode. Met onze Lentebar Moose hopen we daar verandering in te brengen”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Lentebar Moose is open van woensdag (14 uur) tot en met zondag (11 uur). De deuren gaan toe om middernacht, met uitzonderingen vrijdag (1 uur) en zaterdag (2 uur).