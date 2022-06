Benefiet op basisschool De Hei voor genezende Siem (6): “Geen kankercellen meer en hij gaat terug naar school”

Februari 2021 ontving het gezin Van den Dries-Goyvaerts het verdict dat zoontje Siem aan leukemie lijdt. De jongen was tot dan amper ziek geweest. “Ondertussen gaat het de goede richting uit en de zwaarste periode hebben we achter de rug. Van februari tot november, men is vrijwel meteen met de behandelingen gestart, hebben we vijf dagen op zeven in het ziekenhuis gespendeerd. Die dagen zijn nu voorbij”, vertelt mama Liesl Goyvaerts. “Vorige maand kregen we te horen dat er geen kankercellen meer aanwezig zijn. Voor alle zekerheid worden de behandelingen tot begin volgend jaar nog verdergezet en wordt Siems bloed nog regelmatig gecontroleerd. We mogen positief zijn. Siem zelf is nooit ziek geworden van de chemo en had er eigenlijk quasi geen last van. Zijn benen waren wel enorm verzwakt. Omdat hij ondertussen flink gegroeid is, gaat hij nu naar de kinesist om de beenspieren aan te sterken.”

Volledig scherm De kankercellen zijn uit het bloed van Siem verdwenen © rv

Terug naar school

“In januari is Siem opnieuw voltijds naar school beginnen gaan. In eerste instantie vreesde hij dat zijn vriendjes van basisschool De Hei in Pijpelheide hem niet meer leuk zouden vinden, hij was tenslotte zo’n negen maanden van school gebleven, maar gelukkig was dat niet het geval. Wij moeten de school ook een pluim geven voor de manier waarop het dit heeft aangepakt. De klasgenoten van Siem werden ingelicht over wat kanker is en waarom Siem een tijdje niet meer naar school kon gaan.”

Volledig scherm Siem ontmoette op zijn vijfde verjaardag zijn grote held Spider-Man © rv

Benefiet op school

Om de behandelingen van zijn Siem te kunnen betalen, sprongen zijn grootouders vorig jaar in de bres met de verkoop van snoepzakjes. Een gigantisch succes. In totaal werden er 5.936 verkocht. Deze zaterdag en zondag vindt er opnieuw een actie plaats voor Siem. “We wilden vorig jaar al een benefiet organiseren, maar corona en de behandelingen voor Siem staken er een stokje voor. Ondertussen weten we dat de mutualiteit en de hospitalisatieverzekering een deel van de behandelingskosten zullen dekken, maar dan nog komen er rekeningen binnen. De benefiet zal plaatsvinden in basisschool De Hei en de toegang is gratis. We organiseren wandelingen van 5 en 10 kilometer en een fotozoektocht voor kinderen van 3 kilometer. Voor deze benefietwandelingen betaal je wel een bijdrage. Op de school zelf is er kinderanimatie in de vorm van springkastelen, grime en een ballonnenclown. Siems grote idool Spider-Man zal uiteraard van de partij zijn.”

Meer informatie op de Facebookpagina Spider SIEM. Basisschool De Hei vind je aan de Schrieksesteenweg 30 in Pijpelheide.