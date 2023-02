Basisschool De Hei zwaait in piratenstijl juf Myriam uit: “Kan me geen mooier afscheid bedenken”

Juf Myriam is naar eigen zeggen geen al te grote fan van de schijnwerpers, maar op haar laatste schooldag kon ze er niet aan ontsnappen. Met de hulp van de vereniging De Heistse Bokkenrijders en het bedrijf BeTTR toverde de school een piratenboot in de straten van Pijpelheide. Juf Myriam was de kapitein van dienst. “Ik kan me geen mooier afscheid bedenken. Het was onvergetelijk”, lacht de juf. “De kinderen zongen voor mij een lied op het deuntje van Piet Piraat en hadden ook cadeautjes mee. Mijn wagen werd door de collega’s versierd met hartjes, slogans en ballonnen. Nu ik op pensioen ga, komt er meer tijd vrij om te lezen, wandelen en te sporten."

Sportklassen en Pluk

De Heistse was 36 jaar lang werkzaam bij De Hei. Voordien stond ze in de klas in Itegem, Keerbergen, Vremde en Zonderschot. In haar eerste jaren op Pijpelheide nam Myriam het vijfde, eerste leerjaar en tweede leerjaar voor haar rekening, nadien stond ze in het derde leerjaar. Als juf van het derde ging ze onder andere mee met haar leerlingen op sportklassen in Herentals. Ook haar voorleesmomenten uit het kinderboek ‘Pluk van de Petteflet’ was een klassieker en voor haar derdejaars organiseerde ze jaarlijks een piratenfeest. “De afgelopen jaren was juf Myriam een manusje-van-alles en stond ze in verschillende klassen. Dit schooljaar gaf ze opnieuw les in het eerste leerjaar”, vertelt directrice Rita Bogaerts. “Omdat de kinderen haar onder andere kennen van het piratenfeest, vonden we dit thema bij haar laatste dag op school passen. Juf Myriam was jarenlang een vaste kracht in onze school. Ze gaat gemist worden.”