Babbelterras en wijkgesprek over zomerse invulling van stukje Leo Kempenaersstraat

Racing Mechelen hoort supporters en buurtbewo­ners uit over nieuwe stadion: “Door nu al te luisteren, vermijden we later conflicten”

Voetbalclub Racing Mechelen organiseerde twee infomomenten over het nieuw te bouwen stadion. “We toonden nog geen plannen, simpelweg omdat die er nog niet zijn. We willen eerst naar onze supporters en de buurtbewoners luisteren, voor de architecten aan het tekenen gaan. Zo weten we wat voor wie belangrijk is, en kunnen we frustratie en conflicten vermijden”, zegt Michel Vanstallen van Racing.