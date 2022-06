Auto rukt overweginfrastructuur uit de grond: bestuurder neemt de benen

Regio Mechelen Onze weekend­tips voor de regio Mechelen: Oostfees­ten, een nieuwjaars­drink of een rommel­markt

Het pinksterweekend staat voor de deur en dat betekent dat er weer heel wat te beleven valt. Ook voor wie niet wil afzakken naar de Sinksenfoor in Antwerpen zijn er verschillende leuke activiteiten. Wij hebben voor jou de leukste evenementen tijdens het pinksterweekend in de regio Mechelen opgelijst. Van de Oostfeesten in Duffel tot een internationale rommelmarkt in Reet.

2 juni