Apotheek in Heist stopt voorlopig met het plaatsen van wielklem bij foutparkeerders: “Gaan alternatieven zoeken”

De apotheek aan de Frans Coeckelbergsstraat geeft via signalisatie te kennen dat het om een privé-parking gaat en dat foutparkeerders een wielklem en 50 euro aan parkeergeld riskeren. Deze aanpak, die volgens de lokale politiezone wettelijk in orde is, was de laatste dagen voer voor discussie op sociale media. “Bij Goed komt de klant altijd op de eerste plaats. We vinden het dan ook belangrijk dat onze klant, die vaak moeilijk te been is, voldoende parkeermogelijkheden heeft dicht bij onze winkel. Sinds de opening van onze vestiging worden we elke dag met foutparkeerders geconfronteerd. Maandenlang hebben we dit op een vriendelijke manier aangepakt door elke dag foutparkeerders aan te spreken, een briefje onder de ruit te steken en duidelijke signalisatie aan te brengen. Zonder zichtbaar effect”, zegt Lien Van Puymbroeck, communicatieverantwoordelijke van Goed.