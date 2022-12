Anderhalf miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Heist-op-den-Berg raakten jullie het meest in 2022: van een gestolen wagen die opduikt in Nederland tot de huwelijksfoto’s van Remco Evenepoel

Heist-op-den-BergMeer dan anderhalf miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Heist-op-den-Berg het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van een peperdure gestolen Range Rover die opduikt in Nederland tot de Heistse Ilhame (30) die de huwelijksfoto’s van Remco en Oumi trok. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het meest gelezen verhaal uit Heist-op-den-Berg is er eentje dat gelukkig goed is afgelopen. In juli gingen dieven er in Itegem vandoor met een peperdure Range Rover Sport SVR V8. De dieven sloegen erin de wagen te stelen zonder sleutels én zonder dat het alarm afging. In de hoop om zijn voertuig terug te vinden, plaatste Tijl De Weghe een opsporingsbericht op sociale media. En met succes. Een dag nadien werd de wagen opgemerkt in een vakantiepark in Nederland en kon Tijl hem met een takelwagen weer thuis krijgen.

(Lees verder onder het facebookbericht)

Iets minder goed liep het af voor heel wat klanten van de failliete zwembadbouwer VDW Pools uit Itegem. Naast duizenden euro’s die verloren gingen, bleven er heel wat zwembaden onafgewerkt in de tuinen van gedupeerden liggen. Wat het voor de slachtoffers nog pijnlijker maakte, is dat zaakvoerder Sven V. kort na het faillissement gewoon onder een andere naam verderging. Hij zou naar eigen zeggen uit zijn fouten hebben geleerd, maar al snel doken ook klanten van zijn nieuwste bedrijf op die hun geld terugeisten.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het zwembad dat door het nieuwe bedrijf van Sven V. zou opgelapt worden © rv

Oorlog in Oekraïne

2022 stond helaas ook in het teken van de oorlog in Oekraïne. Heel wat mensen sloegen op de vlucht en de Oekraïners in ons land wachtten met een bang hart op meer informatie van familie in hun thuisland. Zo ook de vijf mannen die bij Maurits Wouters (64) thuis verbleven. Het vijftal had lang voor de uitbraak van de oorlog in hun thuisland kamers geboekt bij de Airbnb van Maurits om in ons land te werken en maakten, omdat hun gezinnen nog in Oekraïne zaten, bange dagen mee. “Het gevoel van hier te zitten terwijl ons land wordt vernietigd is in geen woorden te vatten”, klonk het.

Afscheid van Rosa Mortelmans

In 2022 namen we ook afscheid van enkele mooie mensen. Zo ook van Rosa Mortelmans, de oprichtster van cosmeticabedrijf Mylène. Wij lichtten voor jullie het levensverhaal van deze sterke vrouw uit, aan wie stilzitten niet was besteed. In de jaren 1960 richtte ze samen met haar man Mylène op. Terwijl hij de cosmeticaproductie leidde, stortte Rosa zich op de commerciële kant van de zaak en startte ze als eerste in België met de verkoop via homeparty’s. Naast Mylène, runde Rosa ook een feestzaal, zette ze negen kinderen op de wereld en leidde ze een parketfabriek in Polen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vorig jaar ontwikkelde Rosa samen met oudste zoon Lony nog een eigen gezelschapsspel. © David Legreve

Ook een Amerikaanse hitzanger vond zijn laatste rustplaats in Heist-op-den-Berg. Al twintig jaar staat de urne van James ‘Jimmy’ Ross op de begraafplaats van het kleine Wiekevorst. Zijn dochter Joy vertelde ons het wonderlijke verhaal van haar vader. Zijn doorbraak was de catchy discohit ‘First True Love Affair’, waarmee hij in 1981 bovenaan de lijst van populairste singles in het Verenigd Koninkrijk stond en in de Amerikaanse Billboards verscheen. De zanger heeft in zijn leven in verscheidene landen gewoond en gewerkt, van Japan en Italië tot in België. Eerst aan de kust, in Oostende en Blankenberge, en later dus ook in Wiekevorst.

Huwelijksbootje

Er was dit jaar ook heel wat goed en soms hartverwarmend nieuws uit Heist-op-den-Berg. Zo beloofden Maria Van Dessel (82) en Frans Gijsemans (95) elkaar in april de eeuwige trouw. Zonder ringen of boeket, maar wel met een warm hart, stralende gezichten en tranen van geluk. Op echte liefde staat duidelijk geen leeftijd.

Ook wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel en zijn Oumi Rayane stapten in 2022 in het huwelijksbootje. De eer om de trouw op camera vast te leggen was aan Ilhame Essatouni (30) uit Heist-op-den-Berg. Met haar bedrijf Paper Crown Photography & Film, dat ze samen met haar echtgenoot Fouad Yaakoubi runt, brengt ze wel vaker multiculturele huwelijken in beeld.

Bij de familie Verstraeten was er dit jaar ook heugelijk nieuws. Net op het moment dat storm Eunice door de gemeente raasde, mochten Mandy - jawel - Storms (33) en Kris Verstraeten (35) hun tweede zoontje verwelkomen. Vinz werd geboren in de badkamer van hun woning. Omdat de kersverse ouders de hulpdiensten niet konden bereiken, kregen ze van de politiezone Heist een speciale escorte naar het ziekenhuis. Vinz en zijn ouders zullen het onwaarschijnlijke geboorteverhaal nog lang kunnen navertellen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Papa Kris Verstraeten samen met mama Mandy Storms en baby Vinz. © Marc Aerts

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

