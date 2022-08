Amy en Michael leerden mekaar kennen tijdens opleiding vroedkunde en kregen nu zelf een baby: “Michael mag me nog eens begeleiden tijdens bevalling”

Nijlen Brandweer heeft brand in apparte­ment snel onder controle

De brandweer van Nijlen is in de nacht van zondag op maandag moeten uitrukken naar de J.E. Claeslaan. Er was brand uitgebroken in de keuken van een appartement. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de keuken. Er moest wel nog een tijdje worden geventileerd door de brandweer. Niet enkel in het getroffen appartement, maar ook in de rest van het gebouw. Niemand raakte gewond bij de brand. Wel moesten de bewoners even naar het ziekenhuis ter controle. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een vergeten kookpot op het vuur.

29 augustus