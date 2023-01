ALDI in Heist gaat dicht voor herinrichting: “Versassortiment bij het binnenkomen van winkel”

Heist-op-den-Berg Heiste leerlingen die naar Zuid-Afri­ka trekken organise­ren Comedy Night en Spaghetti­avond

Tien leerlingen van Heistse scholen organiseren een Comedy Night en Spaghettiavond om hun reis richting het Zuid-Afrikaanse Bergrivier te kunnen financieren. De reis kadert binnen de stedenband tussen Bergrivier en Heist-op-den-Berg. De leerlingen verblijven er in gastgezinnen, gaan samen naar school en doen verschillende leuke en interessante groepsactiviteiten. “Om fondsen te werven organiseren we enkele activiteiten in samenwerking met het lokale bestuur. Op 8 februari is er om 19 uur een Comedy Night in Cultuurcentrum Zwaneberg. Na een pauze van zes jaar staat comedian Nigel Williams weer op de planken, samen met Gery La Boule. Op 11 februari kan je om 17 of om 19 uur genieten van een heerlijke pasta in Sint-Lambertusinstituut. Je kan je tot 2 februari online inschrijven”, klinkt het.

19 januari