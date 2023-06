Agente (41) schuldig aan het achterhouden van aangifte over verkrachting: 1 jaar met uitstel

Bloembak­ken blijven voor beroering zorgen in Stoeters­dorp: “Meerder­heid buurtbewo­ners ziet ingrepen niet zitten”

De Herenthoutse oppositiepartij S.A.M.E.N. maakt zich al langer zorgen over het gevaar dat de bloembakken bij aanvang van zone 30 in het dorpscentrum met zich meebrengen. Om de ongerustheid bij de bevolking in kaart te brengen startte de partij een bevraging bij buurtbewoners waaruit blijkt dat deze de bloemen- of plantenperken liever kwijt dan rijk zijn.