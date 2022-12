Afvoer van oud IT-materiaal zorgt voor extra groen: “In 2023 komt er 396 m² aan nieuw bos bij”

“Natuurpunt organiseert in samenwerking met Out of Use en Recupel een permanente, grootschalige inzamelactie van gsm-toestellen en IT-materiaal bij particulieren, organisaties en bedrijven. Die kunnen hun oude IT-materiaal laten ophalen of zelf binnenbrengen bij Out of use”, deelt schepen van ICT Carl Verelst (CD&V) mee. “Een voorbeeld: bij elke pc, laptop of server binnen komt, plant het twee m² bos. Out of use verwerkt het oude IT-materiaal en schenkt een deel van de waarde aan Natuurpunt en elk deelnemend bedrijf ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal bomen dat wordt geplant dankzij de inlevering van gsm’s en IT-materiaal. Met de afvoer van het oude IT-materiaal van 2022 zorgde het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg zo voor 396 m² nieuw bos, dat geplant zal worden in 2023.”