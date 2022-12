AC/DC-coverband Powerage speelt in café ‘t Wit Paard

Lier/Berlaar/Heist-op-den-Berg/Nijlen Vrouw licht mensen op via valse taartenver­koop: “De grootste verliezer is vzw Hartekamp, want nu gaat niemand hen nog geloven”

Een onbekende vrouw heeft vele mensen in Berlaar, Lier, Nijlen en andere buurgemeentes opgelicht met een valse taartenverkoop. Ze gaat van deur tot deur en zegt dat ze van vzw Hartekamp is, een organisatie die vakanties voor kinderen met een beperking organiseert. De lokale politie doet een oproep een klacht tegen haar in te dienen. Alle tips die naar de dader zouden kunnen leiden zijn welkom. Ook in tearoom Den Bompa heeft ze haar slag geslagen. “We vinden het erg voor onze klanten, want zij zijn ook opgelicht.”

7 december