Aantal ritten met Heistse Blue-bikes is gestegen in 2022

Het aantal ritten die werden gedaan met de deelfietsen van Blue-bike in Heist-op-den-Berg is in 2022 met 65,57 procent gestegen ten opzichte van 2021. De gebruikers van Blue-bike in Heist-op-den-Berg komen voornamelijk uit Antwerpen, Leuven en Heist-op-den-Berg zelf. “Blue-bike kent in de gemeente 223 unieke gebruikers. De torenhoge brandstofprijzen deden veel mensen stilstaan bij hun mobiliteitskeuzes. De auto bleef wat vaker in de garage en er werd gezocht naar betaalbare alternatieven. De combinatie van het openbaar vervoer en de deelfiets viel het afgelopen jaar nog voordeliger uit dan het al was”, klinkt het. Blue-bike kan terugblikken op een recordjaar. Het telde in totaal meer dan 300.000 ritten en meer dan 30.000 leden in 2022.