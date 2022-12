Aanplanting van 55 fruitbomen en 60 bessenstruiken in historische boomgaard Hof Ter Laken

“Het gaat om een mengeling van peren- appel, kersen-, perziken- en andere fruitbomen”, licht Jan De Haes (N-VA) gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, toe. “Daarmee richten we het hele achterste deel van de tuinzone opnieuw in als boomgaard. Dat we daarvoor konden rekenen op de hulp van mensen uit het dorp en van de naburige lagere school stemt me tevreden. Het toont aan dat we op heel wat draagvlak kunnen rekenen.” Dat draagvlak vindt zijn oorsprong in het participatietraject dat in het kader van Veerkrachtige Dorpen enkele jaren geleden in de Heistse deelgemeente liep. “Heel wat van de projecten die sindsdien in Hof Ter Laken en de rest van Booischot lopen, zijn acties die daaruit voortvloeien. Zo ook de opstart van de SamenHof. Omdat die bijdraagt aan de sociale ontmoetingen in het dorp, subsidiëren we die graag vanuit Platteland Plus, een subsidiekanaal met middelen van de provincie Antwerpen en Vlaanderen. De aanplant van de boomgaard is hierin alweer een mooie stap”, besluit Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap.