18 Brassbands geven beste van zichzelf tijdens 42ste Brassbandkampioenschap

Het VLAMO Brassbandkampioenschap vindt al voor de zesde keer plaats in CC Zwaneberg. Op zaterdag komen de open, derde, tweede en eerste afdeling aan bod. Op zondag betreden de bands uit de kampioenafdeling het podium. Elk van de bands speelt een verplicht werk en daarna een stuk naar keuze. De internationale jury, bestaande uit twee Britten, een Nederlander en een Fransman, kiezen daarna een winnaar uit in elke afdeling.

Om (jonge) spelers in contact te brengen met het genre ‘brassband’ voorziet de organisatie ook in een wedstrijd op zaterdag voor alle soorten koperensembles. Zij nemen het tegen elkaar op in de afdeling ‘BE BRASS’.