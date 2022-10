11.11.11 Heist-op-den-Berg brengt klimaatverandering onder de aandacht tijdens film- en infoavond

Heist-op-den-Berg11.11.11 Heist-op-den-Berg presenteert in november een filmavond en infomoment rond de klimaatverandering en –uitdagingen. Op maandag 7 november is er de vertoning van de film ‘Thank You For The Rain’ in CC Zwaneberg, op dinsdag 15 november is iedereen welkom voor de infoavond over klimaatverandering en hoe 11.11.11 wereldwijd klimaatactivisten steunt. Ook deze activiteit vindt plaats in Zwaneberg.