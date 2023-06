1 kilometer per uur te snel in bebouwde kom? Dat is dan 80 euro

De politierechter in Mechelen heeft een vrouw uit Heist-op-den-Berg een geldboete opgelegd van 80 euro. In maart vorig jaar werd ze door een trajectcontrole betrapt op te snel rijden. De vrouw reed toen 51 kilometer per uur in de bebouwde kom. Dat is dus maar 1 kilometer per uur te snel.