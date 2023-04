WEER. Vanochtend bewolkt weer in Heers

Foodtrucks, verhalen­tocht of een dagje op de boerderij: dit zijn onze tips voor het beestige ‘Erfgoed­week­end’ in Limburg

Is jouw agenda voor het weekend van 22 en 23 april nog helemaal vrij en wil je daar graag verandering in brengen? Onze redactie helpt je alvast op weg met vijf leuke weekendtips in Limburg. Of je nu van natuur of cultuur houdt, dierenliefhebber bent of niet, het aanbod is gevarieerd.