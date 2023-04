WEER. Lichte regen en bewolking in Heers vanochtend

Tongeren vernieuwt administra­tief centrum: snelbalies zonder afspraak en opnieuw politie in de stad

Het nieuwe balieplein in het administratief centrum Praetorium in Tongeren is klaar. De volledige benedenverdieping kreeg een make-over. Voortaan worden Tongenaren snel en eenvoudig geholpen aan de snelbalies en kunnen mensen opnieuw terecht bij de politie in het centrum van de stad. “Zo brengen we dienstverlening nog dichter bij de inwoners”, klinkt het.