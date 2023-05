WEER. Kans op zo goed als helder weer in Heers vanochtend

Sint-Trui­den gaat strijd aan met sluikstor­ten in openbare vuilnisbak­ken: 16 overtredin­gen in één maand

De stad Sint-Truiden heeft in april uitgebreide controles uitgevoerd op sluikstorters die hun huishoudelijk afval in openbare vuilnisbakken in de stad gooien. In 16 van de 93 gecontroleerde vuilnisbakken werd huishoudelijk afval gevonden met gegevens van de overtreder. Zo kon een bestuurlijk verslag opgesteld worden. De sluikstorters mogen een GAS-boete verwachten.