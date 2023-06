WEER. In Heers heldere ochtend

Wellen trekt vandaag naar de stembus, maar haalt dat iets uit? “Pas als 1.697 mensen zijn gaan stemmen, kunnen we tellen”

Wel of geen fusie? Dat is de vraag die de Wellenaren vandaag mochten beantwoorden. Anderhalf jaar na de belofte van het gemeentebestuur om een referendum te organiseren waarmee de Wellenaar zelf kan beslissen, is het vandaag zover. Stemmen is niet verplicht, maar wordt wel aangemoedigd. Wij gingen langs bij sporthal De Bloken die tijdelijk dienst doet als stemlokaal. Wie zijn de Wellenaren die komen stemmen? En wat willen ze nu echt?