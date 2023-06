WEER. Helder weer in Heers vanochtend

Genk Verpleeg­kun­di­ge betwist dat ze overleden Maria (70) te veel pijnmedica­tie gaf: “Ik voerde gewoon order uit”

Een 40-jarige voormalige verpleegkundige uit Genk riskeert een stevige celstraf en een ontzetting uit de rechten omdat ze Maria Blanco (70) in juni 2014 te veel pijnmedicatie gaf en zo ongewild haar dood veroorzaakte. “Ik was onzeker en heb gehandeld zonder na te denken”, getuigde de moeder van twee vandaag voor de strafrechter. Volgens haar advocaat was er zelfs meer aan de hand. “Niemand wist dat mevrouw Blanco eigenlijk aan het stikken was.”