Vier voertuigen betrokken bij kop-staartbotsing in Heers

MADE IN LIMBURG. Yannick geeft eeuwenoude piano's tweede leven: “Als straatmuzi­kant trok ik naar Parijs. Drie jaar later was ik doordrenkt van de stiel”

Achter de gevel van een grijs ogende rijwoning net buiten Hasselt-centrum ligt het atelier van Yannick Wijnants verscholen. De beeldhouwer-restaurateur werkt er in alle stilte aan piano’s geboren tussen 1840 en 1940. De kolossen zijn vandaag vaak hun ziel kwijt, ogen stoffig en snakken naar een tweede leven, eentje dat Yannick hen ook geeft. “De stiel leerde ik in Parijs en zet ik nu verder in Hasselt", vertelt de man achter ‘Atelier Herkenrode’. Wij kregen een rondleiding.