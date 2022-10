Veertiger sluit echtgenote, bedreigt haar met de dood en laat haar afscheidsbrief schrijven: 18 maanden cel

Het koppel was 26 jaar gehuwd maar kende al 1,5 jaar relationele problemen. Beklaagde G. dacht dat zijn vrouw vreemdging en dat leidde eerder al tot agressie. Op 26 oktober 2022 moest de politie een eerste keer tussenkomen, waarna de man opgenomen werd. Op 8 december stuurde G. zijn dochter naar de grootouders omdat hij zijn echtgenote voor een ultimatum wilde stellen. “Ze moest bekennen met wie ze vreemdging,” beschreef de aanklager de zaak voor de strafrechtbank in Tongeren. “Ze moest een afscheidsbrief schrijven, de rolluiken werden naar beneden gelaten en de deur en de poort ging op slot. Het slachtoffer incasseerde heel wat slagen en werd op de salontafel gegooid. Ze slaagde er nog in te ontsnappen maar werd terug door hem in de woning gesleurd waarbij hij schreeuwde haar ‘kapot te zullen maken’.” De buren verwittigden de politie. Die zagen nog hoe het slachtoffer uit het raam van de bovenverdieping wilde kruipen en bijna viel, waarna ze terug bij de armen naar binnen getrokken werd.

Verslaafd aan speed

“Het is gebeurd en ik heb er spijt van,” bekende de veertiger zelf voor de strafrechtbank. Ik was toen verslaafd aan speed maar ben daar nu vanaf.” De man moest zich verantwoorden voor de wederrechtelijke gevangenneming van zijn echtgenote met doodsbedreigingen en de slagen die hij haar toebracht. Zijn advocaat ontkende de feiten niet maar betwistte wel dat G. voorbedacht handelde. “De man was toen emotioneel niet stabiel en de feiten moeten gekaderd worden in een depressie en een speedverslaving. Er was geen sprake van een geplande actie”, pleitte hij.