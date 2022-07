VAKANTIETIP VOOR THUISBLIJVERS. Haspengouw al ‘kruiwandelend' ontdekken: “Wanneer iemand hierin klimt, verschijnt er een glimlach op het gezicht”

Sint-Truiden Foodtruck­fes­ti­val SMA(A)K komt naar Sint-Trui­den

SMA(A)K, het bekende foodtruckfestival, is opnieuw bezig aan een zomertour om zoveel mogelijk steden van een geweldig openluchtfestival met eten in de hoofdrol, te voorzien. Binnen een week is het aan Sint-Truiden om de resem foodtrucks in het Stadspark te ontvangen.

26 juli