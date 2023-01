Prijzen voor huizen en appartementen in Heers stijgen

Genk Herdershon­den­club zoekt nieuw terrein: “We hebben gemeentes al aangeschre­ven, maar het antwoord is telkens negatief”

Je bordercollie opleiden tot herdershond? Limburgse Sheepdog is de place to be. De club zit niettemin al een tijd met de handen in het haar: op 31 mei moet ze noodgedwongen het terrein nabij het Albertkanaal verlaten: “Omdat we op industrieterrein zitten, mogen we hier geen recreatieve activiteiten uitvoeren.”

16 januari