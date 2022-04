Minister Diependaele en vrijwilligers steken handen uit de mouwen voor startschot van ambitieuze renovatie kasteel van Heers

Hasselt Van de Chinese notenboom tot eiken uit Zuid-Europa: Hasselt verwelkomt voortaan exotische boomsoor­ten

Wie in Hasselt woont, zal binnenkort heel wat nieuwe boomsoorten uit Noord-Amerika, China, Australië, China én verder in het straatbeeld tegenkomen. “We trekken volop de kaart van soorten die aangepast zijn aan een warmer, droger of net heel nat klimaat. De tijd dat we enkel kozen voor lokale klassiekers ligt achter ons”, aldus bevoegde schepenen Derya Erdogan (RoodGroen+) en Laurence Libert (Open VLD).

