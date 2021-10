Inwoners Heers vragen dat onafhankelijk expert oorzaak van scheuren in huizen vaststelt: “Als de Watergroep geen schuld treft, vanwaar dan die felle weerstand?”

Heers In dit Limburgs dorp scheuren de gevels massaal en de bewoners weten ook waarom: “Er zijn mensen die bepaalde kamers niet meer in durven”

17 oktober Barsten in de oprit of in de voorgevel, gespleten vensterbanken en zelfs voordeuren die scheef staan omdat het arduinen opstapje in twee brak. Aardbevingen kennen ze nochtans niet in Rukkelingen-Loon bij Heers, maar sinds 2018 blijkt de bodem in het dorp instabiel en is dat zichtbaar bij minstens 30 woningen. Experts wijzen naar De Watergroep, die te veel water uit het nabijgelegen brongebied zou wegpompen. De maatschappij ontkent. De rechtbank van eerste aanleg behandelt de zaak dinsdag.