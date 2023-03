Het weer wordt warmer in Heers

Politie contro­leert op nachtvis­sers Molenvij­vers: “Te vaak overlast”

Politie CARMA ontving recent klachten over nachtelijk vissen in de Molenvijvers. Tijdens zonsondergang en zonsopgang is het immers verboden om te vissen in het Molenvijverpark. De aanwezigheid van vissers veroorzaakt nachtlawaai en overlast.