Heers werkt aan nieuwe website en lanceert daarvoor bevraging bij bewoners

Limburg Voka – Kamer van Koophandel Limburg tevreden met verlenging Doel 4 en Tihange 3

Voka – Kamer van Koophandel Limburg is tevreden dat de federale regering en uitbater Engie een princiepsakkoord hebben bereikt over het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3. “Het is van essentieel belang dat er onmiddellijk gestart wordt met de verdere voorbereidingen om de 2 kerncentrales langer op te houden. Enkel zo wordt de levensduurverlenging ook praktisch haalbaar, kan de toeleverketen tijdig in orde worden gebracht en de uraniumbrandstof worden geregeld, zodat de reactoren tegen de start van de winter van 2026-2027 operationeel zijn”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten.

22 juli