Heers viert begin van de zomer tijdens Klaprozen- en akkerbloemenfestival

Bilzen Dorien is door hersentu­mor een nieuw persoon geworden: “Het is alsof ik plots zonder rem leef”

Bij Dorien Penxten uit Bilzen werd in november 2019 een hersentumor aangetroffen. Op medisch vlak gaat het goed met haar, al is ze als persoon wel volledig veranderd en raakt ze veel sneller vermoeid. “Samengevat kan je stellen dat er een Dorien is van voor de operatie en een Dorien van na de operatie”, legt ze uit. In het kader van #mayisgray, een hashtag die opkomt voor bewustwording over de gevolgen van een hersentumor, doet ze haar verhaal.

10:11