Heers maakt eindejaarsperiode gezellig met kerstbomenactie

Hasselt Mobiele klimaatex­po reist van Hasseltse speel­plaats naar speel­plaats: “Niet alle leerlingen praten thuis over het klimaat, dus wordt dit een missie van onze school”

Bijleren over de klimaatverandering én oplossingen aanreiken: dat is het doel van de nieuwe, mobiele klimaatexpo die vanaf vandaag op de speelplaats van Kindsheid Jesu in Hasselt staat. De stad sloeg hiervoor de handen in elkaar met Grootouders voor het Klimaat Limburg om de klimaatverandering in de wereld, maar ook op lokaal vlak bespreekbaar te maken.

5 oktober