Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Heers vandaag

‘Toch niet opnieuw?’ Even leek Sint-Truiden afgelopen weekend voor een grote illegale rave te staan, de tweede al na het feest van eind april. Vals alarm deze keer, want uiteindelijk werd het Groot Schietveld in Brecht uitgekozen. Opluchting in Sint-Truiden dus, waar sommige inwoners nog altijd bekomen van de gevolgen van 'hun’ rave, die 15.000 deelnemers uit heel Europa naar het militair domein in Brustem lokte. Is intussen duidelijk wie de rave organiseerde? Zijn er nog mensen opgepakt? En wat met de boeren die achterbleven met vertrappelde velden? “Wij willen een duidelijke boodschap geven: hier kom je niet zomaar mee weg.”