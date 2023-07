Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Heers vandaag

Hij droomde ervan om één dag Romein te zijn, nu loopt Luck (54) uit Heist-op-den-Berg mee met Romeinse soldaten: “Gelukkig heb ik ooit nog leger­dienst gedaan”

Voor één dag Romein zijn stond al even op zijn bucketlist. Zondagmiddag komt die droom voor Luck Verbeeck (54) uit, want dan mag hij samen met meer dan 100 Romeinse soldaten meelopen in de eerste processie van de Kroningsfeesten in Tongeren. “Ik kom zelf uit een echte feestgemeente, maar wat ik in hier in Tongeren gezien heb, is onvoorstelbaar”, zegt Luck.