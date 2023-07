Na driftende ‘patserwa­gens’ nu ook eerste wagen met knaluit­laat in beslag genomen in Genk: overtreder moet maandag langsgaan bij de burgemees­ter

Voor het eerst heeft de stad Genk een wagen met een knaluitlaat in beslag genomen. De bestuurder werd betrapt door de politie in de Stalenstraat in Waterschei. De overtreder wordt maandag op hoorzitting bij de burgemeester verwacht, die zal oordelen hoe lang de wagen in beslag blijft.