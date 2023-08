PXL Busines­sHUB brengt studenten en bedrijven samen rond innovatie: “Een markt­plaats voor ideeën”

Grootse plannen voor Hogeschool PXL: Gebouw B, waar alle businessgerelateerde opleidingen gegeven worden, zal de komende jaren getransformeerd worden naar een heuse ‘BusinessHUB’. In die ontmoetingsplaats zullen studenten, bedrijven en onderzoekers samenkomen om ideeën en kennis uit te wisselen. Met een kostenplaatje van 25 miljoen wordt daardoor stevig geïnvesteerd in innovatie en ondernemerschap: “Innovatie is de manier om te werken aan duurzame, digitale oplossingen voor onze samenleving en economie”, licht Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) toe.