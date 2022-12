Geen vuurwerk in Heers voor Nieuwjaar

Hasselt Dit weekend schaatsen op natuurijs in Hasselt? “Enkel mogelijk als ijs 10cm dik is en die kans is eerder klein”

Het is afgelopen week ijzig koud geweest en stilaan beginnen de eerste vijvers ‘schaatsklaar’ te worden. Maar wie dit weekend in Hasselt op natuurijs wil schaatsen, zal hoogstwaarschijnlijk teleurgesteld worden. “Er zijn vier locaties in de stad waar het zou kunnen als het ijs minstens 10 cm dik is”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Maar dat verwachten we voor dit weekend niet meteen.”

16 december