Familiedag in Speelotheek Heers in thema tegen pesten

Hasselt KIJK. PXL-NeXT geeft les in Metaverse omgeving met VR-head­set

Het opleidingscentrum PXL-NeXT dompelt cursisten van de opleiding ‘Metaverse Business Architect' onder in de wondere wereld van het Metaverse en daar horen unieke ervaringen bij. Zo kregen de cursisten deze week een VR-presentatie voorgeschoteld van Jo De Ridder, co-founder van onderzoeksbedrijf Metanomics, die vanuit Waregem de cursisten in Hasselt kon ontmoeten in de Metaverse wereld dankzij een VR-headset.

