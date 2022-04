Deskundige moet oorzaken van gebarsten huizen in Rukkelingen-Heers achterhalen

Sinds 2019 hebben de inwoners van Rukkelingen-Heers te maken met barsten in hun huizen en grondverzakkingen. Volgens hen worden die veroorzaakt door de nabijgelegen waterwinning in Bovelingen en heeft de Watergroep niet genoeg rekening gehouden met de droogtes. Daardoor zouden ze te veel water hebben opgepompt uit de krijtlaag. Zo verdween ook het water uit de bovenliggende grondlaag en dat zou gezorgd hebben voor verzakkingen en scheuren in de verschillende woningen.

Voldoende bewijzen om deskundige aan te duiden

De Watergroep ontkent echter dat de waterwinning de oorzaak is van de scheuren. Begin dit jaar wilden ze zelfs een nieuwe vergunning aanvragen. Volgens hen is de schade te wijten is aan een samenloop van omstandigheden. Denk dan maar aan de droogte van de voorbije jaren, de ligging van de woningen vlakbij een druk kruispunt en de aanwezigheid van bomen in de buurt. De bewoners hebben volgens de rechter wel voldoende bewijzen om aan te tonen dat de grondwaterwinning mogelijk een oorzaak van de schade is. “Dit is voor de rechtbank voldoende om een tegensprekelijke expertise te bevelen alvorens te oordelen”, staat in het tussenvonnis.