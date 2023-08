Familiedag in Heers herdenkt sterren­kind­jes

Op zondag 6 augustus worden in De Bammerd in Heers sterrenkindjes herdacht. Ouders die hun baby voor, tijdens of na de geboorte verloren kunnen er terecht op een familiedag voor lotgenoten. Het is de zelfhulpgroep Met Lege Handen die het initiatief op poten zet. Iedereen is er welkom: ook broers, zussen en andere personen.