206.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Heers raakten jullie het meest in 2022: van de fatale val van Manon (19) tot binnenkijken in kasteel van Hex

Het plotse overlijden van de 19-jarige Manon Desair sloeg in Heers in als een bom. Het meisje viel van de Naamse citadel nadat ze er met wat vrienden genoot. “Manon zat al van kindsbeen af bij ons in de Chiro”, zegt vriendin Elodie. De Chirogroep zette een mooie herdenking op poten.

Kasteel van Hex

Graaf Ghislain d’Ursel gaf dit jaar een inkijk in zijn Kasteel van Hex. In het reusachtige gebouw bevinden zich ontelbaar veel kamers, 365 ramen, 65 hectaren park en tuin. “We hebben in het verleden één geluk gehad,” vertelt d’Ursel, “Onze familie had in de 19de eeuw niet al te veel middelen. Daarom is dit nog een van de weinige prachtige, kwetsbare 18de-eeuwse kastelen van Vlaanderen.”

Volledig scherm Kasteelheer Ghislain D'ursel in Kasteel van Hex. Samen met zijn zoon en twee honden. © Karolien Coenen

In 2022 zochten onze regiojournalisten naar de leukste uitstapjes in Vlaanderen in onze rubriek ‘Vakantietips voor thuisblijvers’. Jullie lazen massaal het artikel over ‘kruiwandelen’ door het prachtige Haspengouwse landschap in Heers. Doorkuis de prachtige natuur niet al wandelend of met de fiets, maar met de de kruiwagen.

Hippisch complex

Als CEO van voetbalclub Union beleeft hij succesvolle tijden, maar na zijn uren staat Philippe Bormans tussen de paarden in Heers. Samen met zijn vrouw Sarah Van Haeken opende hij dit voorjaar een nieuw hippisch complex. In De Bo Stables vinden hun 60 jumpingpaarden onderdak en worden ze getraind. “Zelfs wanneer de paarden aan de andere kant van de wereld gaan wonen, zien we nog hoe goed ze het doen”, vertelt Philippe.

Volledig scherm Philippe Bormans toont het gloednieuwe hippisch complex De Bo Stables in Heers. © Mine Dalemans

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nóg harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

