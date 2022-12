Wolf doodgereden in Hechtel-Eksel

Hechtel-EkselVanmorgen is een wolf doodgereden op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel. Het overleden dier is intussen weggehaald en wordt later opgehaald door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO(. Zij zullen nagaan of het om een van de negen welpen gaat.

Momenteel leven er meer dan tien wolven in Limburg. Onder hen zijn twee jaarlingen die in 2021 geboren werden en negen welpen van dit jaar. De kans bestaat dat de doodgereden wolf een van de negen welpen is.

“Dat gaat het onderzoek natuurlijk uitwijzen, maar eigenlijk zie je dat vrij eenvoudig op het zicht of het om een van de welpen gaat", zegt Koen Van Muylem van het INBO. “De kans is reëel dat het inderdaad om een van die jongere dieren gaat. Het zou best kunnen dat het dieren al nieuwe horizonten ging verkennen, maar het verkeer nog niet gewoon was en daardoor overreden is. Dat is moeilijk te achterhalen. Maar we hebben gelukkig al genetisch materiaal van de welpen waardoor we wel kunnen zien om welke wolf het precies gaat.” De autopsie op het kadaver volgt later deze week.

Niet eerste aanrijding

Het is niet de eerste keer dat een wolf wordt aangereden. Het eerste ongeval met een wolf in Limburg gebeurde ook al op de Noord-Zuidverbinding in oktober 2020. Daarbij kwam een jonge wolvin om het leven.Begin dit jaar verdronk er nog een wolf nog in het Albertkanaal in Hasselt en amper een maand later kon een vrachtwagenchauffeur een wolf maar nipt ontwijken in Houthalen-Helchteren. “Eigenlijk zijn we verrast dat het zo lang geduurd heeft voor er nog eens een aanrijding gebeurde met een wolf”, zegt Van Muylem.

