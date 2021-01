Wolf bijt damhert dood in Eksel

Peer Agnetenin­ter­naat zamelt 25,5 kilo zwerfvuil in

18 januari Vorige week deed men op het Agneteninternaat een actie rond het milieu. “We zijn doorheen de straten rond het internaat tot aan het stadscentrum van Peer getrokken om er overal zwerfvuil te verzamelen”, vertelt opvoeder Tom Schouteden. “Op deze manier willen we onze internen bewust maken van het probleem van de vervuiling. We zamelden maar liefst 25,5 kilo afval in op een afstand van ongeveer vijf kilometer. Wat ons vooral opviel, was het aantal mondmaskers dat we tijdens onze route tussen de struiken zagen liggen. Het afval wordt nu door ons als internaat gesorteerd en dan wordt het opgehaald.”