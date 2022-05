WO II-bommenwerper maakt unieke overvlucht boven Hechtel: “Misschien wel de laatste keer dat dit type vliegtuig in ons land te zien is”

HechtelEen van de twee allerlaatste Lancaster-bommenwerpers ter wereld die nog kunnen vliegen, is woensdagmiddag te zien boven Aeroclub Sanicole in Hechtel. Het is al meer dan tien jaar geleden dat het type vliegtuig nog eens in België was. “En mogelijk is het de allerlaatste keer”, zegt Geoffrey Buekenberghs van de Sanicole Airshow.

De Lancaster is een zware viermotorige bommenwerper die voor de geallieerden van groot belang was bij de bevrijding van WOII. Ze dropten vanaf 1942 een enorme hoeveelheid bommen. De bekendheid heeft het vliegtuig vooral te danken aan de Operatie Chastise, de aanval op de Duitse dammen in mei 1943. Verder was het type ook verantwoordelijk voor het laten zinken van het Duits slagschip Tirpitz, dat in 1944 in Noorse wateren zonk. Van het type werden er ruim 7.300 exemplaren gebouwd. Vandaag zijn er nog maar twee vliegwaardige exemplaren in de hele wereld: één in Canada en één in Groot-Brittannië.

Bevrijding

Het is voor de verjaardag van de Bevrijding van de regio dat de Lancaster naar Sanicole komt, als eerbetoon aan de Limburgse gemeenten en hun oud-strijders. Het toestel maakt deel uit van de Battle of Britain Memorial Flight van de Royal Air Force. Tegelijk wordt woensdag ook de Lancaster herdacht die op 12 mei 1944 is neergestort in het naburige Beverlo.

Droom

Bij de mensen van de jaarlijkse Sanicole Airshow is het al lang een droom om dit bijzondere historische vliegtuig te laten overkomen. Nu is het eindelijk mogelijk. “In de periode van onze vliegshow in september zijn er altijd veel herdenkingsvluchten in Engeland, en dan kan het vliegtuig niet overkomen”, zegt Geoffrey Buekenberghs namens de Sanicole Airshow. “Gelukkig blijkt dat nu in mei wel mogelijk, eindelijk komt de Lancaster naar hier.”

Beperkt aantal uren

Het is al van 2011 geleden dat de Lancaster nog in België was. “Gezien het beperkt aantal uren dat de historische bommenwerper jaarlijks mag vliegen, is het misschien wel de laatste keer dat de Lancaster in België te zien zal zijn”, klinkt het nog bij Sanicole. De Lancaster zal woensdagochtend opstijgen vanop de basis in Coningsby, in het oosten van het Verenigd Koninkrijk, en zal in ons land Lierde, Alken, Hechtel-Eksel en Gierle doorkruisen, vooraleer koers te zetten naar Nederland. Daar volgt een tussenstop waarna de Lancaster terugkeert naar het Verenigd Koninkrijk.

De overvlucht in Hechtel zal woensdag rond 12.35 uur gebeuren en is gratis bij te wonen op het vliegveld van Aeroclub Sanicole. Een ideale opwarmer dus voor de 43ste Sanicole Airshow van 10 en 11 september.