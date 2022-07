Werken aan Hoppingpunt verplaatsen zich naar Lommelsebaan

Limburg Van een Belgische Bierendag tot een Zomerfeest: met deze 7 tips in Limburg geniet je optimaal van de nationale feestdag

Heb jij nog geen plannen voor de nationale feestdag op 21 juli? Daar komt met deze Limburgse tips ongetwijfeld snel verandering in. Van een Belgische Bierendag in Bocholt tot een Zomerfeest in Alken. Met deze 7 tips in Limburg haal je alles uit je feestdag.

14 juli