WEER. Lichte regen en bewolking in Hechtel-Eksel vanochtend

Van een geschenk­mand tot een lunch: met deze 7 cadeaus verras jij je mama op Moederdag in Limburg

Op zondag 14 mei is het Moederdag. Heb jij al een idee hoe jij je moeder in de bloemetjes wil zetten? Wij helpen je met deze 7 tips alvast op weg. Van een geschenkmand met streekproducten in Hasselt tot een lunch bij restaurant Imprévu in Houthalen-Helchteren: met deze cadeaus verras jij je mama op Moederdag in Limburg.