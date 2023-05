WEER. Kans op bewolking in Hechtel-Eksel vanochtend

autosport 6 Hours of Spa Laurens Vanthoor wil in voetsporen van Jacky Ickx en Thierry Boutsen treden: “Ik hou van het circuit van Spa”

De Belgen zijn in Spa-Francorchamps met vier, waarvan drie rijders die de komende dagen aan het stuur van een Porsche zullen zitten. Uiteraard is er Hasselaar Laurens Vanthoor (31) in het officiële team van Porsche, met de Hypercar Porsche 963 #6 , naast Sarah Bovy (33) en Alessio Picariello, respectievelijk in een Porsche 911 RSR #85 van Iron Dames en Iron Lynx. Zij doen het in LM GTE. Uiteraard kijken de Belgen uit naar hun thuisrace.