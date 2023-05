WEER. Helder weer in Hechtel-Eksel vanochtend

Festival­gan­gers Extrema: opgelet voor zakkenrol­lers

“Watch your stuff! There are pickpockets active at District 1.” Met die melding worden de festivalgangers aan De Plas in Houthalen-Helchteren gewaarschuwd voor zakkenrollers. Na de eerste festivaldag kwamen er bij het parket van Limburg al verschillende meldingen binnen van diefstallen.